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Mutmaßlicher Pilot Rüstungsfirma mit Drohne ausspioniert? Mann in U-Haft

Über dem Gelände eines Rüstungsunternehmens wird eine Drohne gesichtet. Wenig später nehmen Polizisten einen 37-Jährigen fest.

Mutmaßlicher Pilot: Rüstungsfirma mit Drohne ausspioniert? Mann in U-Haft
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Die Drohne flog am Mittwochabend am Firmengelände eines deutschen Rüstungsunternehmens. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

München - Wegen mutmaßlicher Spionage mit einer Drohne bei einer Rüstungsfirma sitzt ein 37-Jähriger in Untersuchungshaft. Das Fluggerät sei am Mittwochabend im Bereich des Firmenareals aufgetaucht, teilten die Polizei und die Generalstaatsanwaltschaft in München mit. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung hätten Polizisten den mutmaßlichen Piloten noch am Abend in der Nähe des Tatorts festgenommen. Um welches Unternehmen es sich handelte, wollte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde nicht sagen.

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Der 37-Jährige mit moldauischer Staatsbürgerschaft werde verdächtigt, die Drohne zu der Firma gesteuert zu haben, um sicherheitsrelevante Aufnahmen in Bezug auf die Landesverteidigung zu machen. Das Material habe er "an eine ausländische Stelle oder verbotene Vereinigung" weitergeben wollen. Der Mann sitze inzwischen in Bayern in Untersuchungshaft. Zu Details äußerte sich die Generalstaatsanwaltschaft unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.