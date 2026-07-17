Mutmaßlicher Pilot: Rüstungsfirma mit Drohne ausspioniert? Mann in U-Haft

München - Wegen mutmaßlicher Spionage mit einer Drohne bei einer Rüstungsfirma sitzt ein 37-Jähriger in Untersuchungshaft. Das Fluggerät sei am Mittwochabend im Bereich des Firmenareals aufgetaucht, teilten die Polizei und die Generalstaatsanwaltschaft in München mit. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung hätten Polizisten den mutmaßlichen Piloten noch am Abend in der Nähe des Tatorts festgenommen. Um welches Unternehmen es sich handelte, wollte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde nicht sagen.