Mutmaßlicher IS-Sympathisant: 15-Jähriger unter Terrorverdacht - Anklage in Augsburg

Sprengsatz gezündet

Der Jugendliche sitzt in Untersuchungshaft. Der Verdächtige soll eine große Menge an pyrotechnischen Gegenständen aufbewahrt haben, um damit einen Anschlag insbesondere auf eine Synagoge zu begehen, hatte die Generalstaatsanwaltschaft im vergangenen Monat mitgeteilt. Dafür soll er auch schon einen selbstgebauten Sprengsatz gezündet haben.