Das Paar habe daher billigend in Kauf genommen, dass sein Kind an den Folgen der Erkrankungen sterben könnte, so die Anklagebehörde. Dabei sollen es die Angeklagten zumindest für möglich gehalten haben, dass ihre Tochter bei ärztlicher Hilfe hätte gerettet werden können. Die Jugendliche starb am 19. Dezember 2022 mutmaßlich an den Folgen von Unterernährung.