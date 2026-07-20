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Mutmaßlicher Diebstahl Kabel an Bahnstrecke bei Görlitz entwendet

Unbekannte öffnen einen Kabelschacht und entwenden einen Teil eines Kupferkabels. Das Diebesgut taucht kurze Zeit später wieder auf. Was bekannt ist.

Mutmaßlicher Diebstahl: Kabel an Bahnstrecke bei Görlitz entwendet
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Wegen mutmaßlicher Kabeldiebe war ein Teil der Bahnstrecke Görlitz-Dresden am Montagvormittag gesperrt. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Görlitz (dpa/sn) - Ein entwendetes Kupferkabel hat am Vormittag für einen Polizeieinsatz auf der Bahnstrecke Görlitz-Dresden gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, hatten Unbekannte im Bereich Görlitz-Rauschwalde einen Kabelschacht geöffnet und einen Teil eines Kupferkabels entwendet. Der Kabelschacht sei über eine Länge von etwa 30 Metern geöffnet gewesen, hieß es. Es handele sich mutmaßlich um einen Buntmetalldiebstahl.

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Laut der Polizei fanden Einsatzkräfte das entwendete Stück später in einem angrenzenden Walstück. Die Strecke war kurzzeitig gesperrt. Nun ermittelt die Polizei.