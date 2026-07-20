Mutmaßlicher Diebstahl: Kabel an Bahnstrecke bei Görlitz entwendet

Görlitz (dpa/sn) - Ein entwendetes Kupferkabel hat am Vormittag für einen Polizeieinsatz auf der Bahnstrecke Görlitz-Dresden gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, hatten Unbekannte im Bereich Görlitz-Rauschwalde einen Kabelschacht geöffnet und einen Teil eines Kupferkabels entwendet. Der Kabelschacht sei über eine Länge von etwa 30 Metern geöffnet gewesen, hieß es. Es handele sich mutmaßlich um einen Buntmetalldiebstahl.