Mutmaßlicher Anschlag: Thüringer Innenminister: Gewahrsam für Auffällige denkbar

Erfurt - Zur Prävention von Anschlägen und Gewalttaten kann sich Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) eine Art Vorbeugegewahrsam für potenzielle Täter vorstellen. Menschen, die besonders auffällig werden, könnten "im extremen Fall" zehn Tage vorbeugend in Gewahrsam genommen werden, sagte Maier der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Wir kennen Fälle, wo in letzter Zeit eine Häufung stattgefunden hat, an Auffälligkeiten", sagte Maier. Es müsste dann ein Richter davon überzeugt werden, dass eine Straftat unmittelbar bevorstehe oder mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen sei. "Das soll ein sehr, sehr starkes Signal sein, dass wir dem entgegenwirken", sagte Maier.