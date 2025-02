München - Der Sänger Pietro Lombardi hat wegen des mutmaßlichen Anschlags in München sein Tourabschluss-Konzert in der Olympiahalle abgesagt. Er wollte dort am Donnerstagabend auf der Bühne stehen. "Ich bin schockiert, ich bin traurig und ich bin extrem wütend", sagte der 32-Jährige in einem Video, das er auf seinem Instagram-Account veröffentlichte. Er sitzt während des Statements in der leeren Olympiahalle.