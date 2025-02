Mutmaßlicher Anschlag "Es muss sich etwas ändern" - Debatte nach München

Scholz spricht von furchtbarem Anschlag

"Es ist furchtbar was heute in München geschehen ist. Ein furchtbarer Anschlag", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz vor einem Wahlkampf-Auftritt in Fürth. "Dieser Täter kann nicht auf irgendeine Nachsicht rechnen. Er muss bestraft werden, und er muss das Land verlassen", sagte der SPD-Politiker. Eine Tat wie in München könne man weder dulden noch hinnehmen. "Deshalb muss ganz klar sein, dass die Justiz mit all ihren Möglichkeiten hart vorgeht gegen diesen Täter", sagte Scholz.