Schweinfurt (dpa/lby) - Im Prozess um mutmaßliche Vergewaltigung und angebliche Dämonenaustreibung in einer größeren Lebensgemeinschaft in Unterfranken haben die Wahlverteidiger für ihren angeklagten Mandanten einen Freispruch gefordert. Das teilte ein Gerichtssprecher mit, nachdem die Plädoyers nicht öffentlich gehalten wurden. Das Urteil soll am Nachmittag verkündet werden.