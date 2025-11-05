München (dpa/lby) - Das Amtsgericht München fällt voraussichtlich heute (13.30 Uhr) das Urteil über einen katholischen Pfarrer, der eine 18-Jährige im Landkreis Dachau vergewaltigt haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 68-Jährigen vor, er habe sich zwischen 2018 und 2019 einmal an der jungen Frau vergangen. Der Priester, der mittlerweile im Ruhestand ist, schweigt bislang vor Gericht.
Mutmaßliche Vergewaltigung Urteil in Missbrauchs-Prozess gegen Pfarrer erwartet
dpa 05.11.2025 - 03:30 Uhr