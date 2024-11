Schweinfurt (dpa/lby) - Sechs Jahre und sechs Monate Freiheitsstrafe hat die Staatsanwaltschaft in einem Prozess um mutmaßliche Vergewaltigung und angebliche Dämonenaustreibung in einer größeren Lebensgemeinschaft in Unterfranken beantragt. In einer Drogenentzugsanstalt soll der Angeklagte nach Ansicht der Staatsanwältin nicht untergebracht werden, wie ein Gerichtssprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.