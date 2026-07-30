Kaufbeuren/Marktoberdorf/Kempten (dpa/lby) - Beamte haben bei mehreren Durchsuchungen im Allgäu 22 mutmaßlich gefälschte Sprachzertifikate sichergestellt. Hintergrund der Durchsuchungen war der Verdacht, dass bei Ausländerbehörden gefälschte B1-Sprachzertifikate und Bescheinigungen über den Test "Leben in Deutschland" vorgelegt wurden, wie die Polizei mitteilte. Diese Dokumente werden benötigt, um die Voraussetzungen für eine Niederlassungserlaubnis zu erfüllen. Daher ermittelt die Polizei wegen Urkundenfälschung und des Erschleichens von Aufenthaltstiteln. Wo die mutmaßlichen Fälschungen herkamen, sollen die Ermittlungen klären.