Miami/London - Die von der britischen Staatsanwaltschaft gesuchten Brüder Andrew Tate (39) und Tristan Tate (38) wollen sich nach Angaben ihres Anwalts einer drohenden Auslieferung nach Großbritannien widersetzen. Der Anwalt Joseph McBride sagte vor Journalisten in Miami, dass man sich einer Auslieferung "natürlich" widersetze, da die beiden unschuldig seien. Sie hätten "nie etwas Ungerechtes getan". Außerdem sei die Festnahme der Tate-Brüder ein Komplott und politisch motiviert. Wie mehrere US-Medien berichteten, wurden die Brüder am Montag das erste Mal seit ihrer Verhaftung einem Haftrichter vorgeführt.