Mutmaßliche Körperverletzung: Jugendlicher nach Schneeballwurf angegriffen und bestohlen

Weimar (dpa/th) - Eine Schneeballschlacht zwischen Jugendlichen ist in Weimar in einer mutmaßlichen Körperverletzung geendet. Ein 17-Jähriger lieferte sich mit seinen Freunden am Donnerstagabend eine Schneeballschlacht, traf dabei laut Polizei jedoch versehentlich ein Auto. Mehrere Menschen stiegen demnach aus dem Auto aus, um den 17-Jährigen zur Rede zu stellen. Schließlich habe ein 31-jähriger Mann den Jugendlichen zu Boden geschlagen.