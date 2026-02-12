Mutmaßliche Gewalttat: Ein Schwerverletzter, eine Tote – Ermittlungen laufen

Heilbad Heiligenstadt (dpa/th) - Der Gesundheitszustand eines schwer verletzten Mannes hat sich laut Polizei stabilisiert, nachdem er mutmaßlich Opfer eines versuchten Tötungsdelikts wurde. Der 39-Jährige soll nach bisherigen Erkenntnissen von seiner Lebensgefährtin verletzt worden sein, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war am Mittwoch in Heiligenstadt gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Zeitweise habe er sich in einem lebensbedrohlichen Zustand gefunden, hatte die Polizei zuvor mitgeteilt. Ermittelt werde wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.