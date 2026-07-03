Frankfurt (dpa/lhe) - Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Frankfurt ist der mutmaßliche Brandstifter in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen worden. Der 55-jährige Bewohner wurde dem Haftrichter vorgeführt, wie die Staatsanwaltschaft auf dpa-Nachfrage mitteilte. Er steht im Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung. Wie er das Feuer gelegt haben soll, dazu machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.