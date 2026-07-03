Frankfurt (dpa/lhe) - Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Frankfurt ist der mutmaßliche Brandstifter in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen worden. Der 55-jährige Bewohner wurde dem Haftrichter vorgeführt, wie die Staatsanwaltschaft auf dpa-Nachfrage mitteilte. Er steht im Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung. Wie er das Feuer gelegt haben soll, dazu machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.
Mutmaßliche Brandstiftung Brand in Frankfurt: Verdächtiger in Psychiatrie
dpa 03.07.2026 - 15:09 Uhr