Hof (dpa/lby) - Bei einem Brand in zwei Zellen der Abschiebehafteinrichtung in Hof sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach den ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler von vorsätzlicher Brandstiftung aus, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei Hof ermittle gegen zwei Männer im Alter von 19 und 26 Jahren, die in den Zellen untergebracht waren und die bei dem Brand leicht verletzt wurden.