Mutiger Fiffi: Kleiner Yorkshire Terrier schlägt Bären in die Flucht

Asheville - Nicht mal kniehoch, aber furchtlos wie ein Riese: Der Mut eines kleinen Yorkshire Terriers in den USA lässt das Internet staunen. Auf einem vielfach geteilten Video ist zu sehen, wie der kleine Hund einen Bären unter ständigem Gebell um und auf einen Baum jagt. Der Terrier trage den Namen Benny und habe den Bären aus dem Garten seines Zuhauses im US-Bundesstaat North Carolina vertreiben wollen, berichteten mehrere US-Medien.