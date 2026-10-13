Am 10. Oktober fand in der Winterkirche des Pfarramtes Vacha die sogenannte „Youth Church“ statt. Das Thema lautete „Mutig und stark – mal anders“. Zu Gast waren laut einer Pressemitteilung der Jugenddiakon Frank Peternell aus Schmalkalden und die Jugendband „Tehillah“. Nach der Begrüßung startete demnach der Abend mit Musik von „Tehillah“. Anschließend gab es ein kurzes Interview mit Frank Peternell. Dabei verriet er den Jugendlichen, woher er kommt, was er in seinem Leben schon alles gemacht hat und wie er Jugenddiakon geworden ist.