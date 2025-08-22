Ein Donnerstagabend im August: Die alte Werkhalle von MCR-Gründer Steffen Würstl am Rande von Römhild hat schon viele Geschichten gehört und geschrieben. Früher klirrten hier die Werkzeuge, wenn aus Stein Küchenplatten geschnitten wurden. Heute klirrten die Flaschen – nicht aus Marmor, sondern gefüllt mit Bier. Zwischen beleuchteten Kästen, rauen Wänden und fast 100 erwartungsvollen Menschen zog eine Geschichte in die Halle ein, die so gar nichts von Hochglanz und Powerpoint hatte. Dafür umso mehr Herzblut, Rückschläge, Neuanfänge – und jede Menge Schaumkrone.