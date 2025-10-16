„Ich habe es an eine Botschaft geknüpft“, so die 35-Jährige in einer zweiten Begegnung mit dem Autor dieser Zeilen im Thüringer Wald. „Mut ist nur ein Anagramm von Glück“, zitiert sie ein Gedicht von Julia Engelmann „Das Leben nicht aufschieben, sondern das Leben zu leben“, sagt sie. „Da finde ich mich wieder.“ Sie will Dinge, die einen Funken entzünden, nicht aufschieben. Sie will etwas bewegen und vieles ausprobieren. Weil Mut auch immer ein Schlüssel zum Glück ist, wie sie meint, will sie andere zu Mut inspirieren und Vielfalt leben. „Ich bin privat sehr vielfältig unterwegs“, erzählt sie und meint damit unter anderem ihre Patchwork-Familie mit ihrer Partnerin, deren Teenager-Tochter und zwei Hunden.