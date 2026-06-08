Musks Weltraumfirma: Rekord-Börsengang von SpaceX elektrisiert Anleger und Märkte

Wer aus eigenem Antrieb oder, im Falle indexabbildender Fonds, aus Zwang SpaceX-Aktien kauft, muss die Gelder dafür letztlich von irgendwoher abziehen, wenn nicht genug frisches Kapital zufließt. Somit werden insbesondere Anbieter von Index-Fonds oder Pensionsfonds zu großen Playern, die mit entsprechenden Portfolio-Umschichtungen möglicherweise in Zukunft ganze Branchen oder auch andere Märkte belasten können.

Für die Expertin Jane Gibbons vom Analysehaus Jefferies sind die sieben wertvollsten und einflussreichsten US-Technologieunternehmen eine wahrscheinliche Liquiditätsquelle, die sogenannten glorreichen Sieben. Zu denen zählen neben Nvidia der Computerkonzern Apple, die Google-Mutter Alphabet, der Software-Konzern Microsoft, der Online-Händler Amazon, der Facebook-Mutterkonzern Meta sowie Tesla.