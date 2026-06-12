Musks Mega-Aktienverkauf: Was den SpaceX-Börsengang besonders macht

Üblicherweise liegt der Anteil bei fünf bis sieben Prozent. Die Nachfrage der privaten Anleger übertraf das Angebot dennoch stark. Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg kamen von ihnen Order im Volumen von mehr als 100 Milliarden Dollar.

Musk behält auch nach dem Börsengang die volle Kontrolle über SpaceX mit einem Stimmrechtsanteil von mehr als 80 Prozent. Basis dafür sind Aktien mit mehr Stimmrechten. Er wird durch den Börsengang zum ersten Menschen mit einem Vermögen von mehr als einer Billion Dollar. Aktuell schätzt etwa Bloomberg sein Vermögen auf rund 700 Milliarden Dollar.

Was könnte noch den Aktienkurs beeinflussen?

Das SpaceX-Papier wird schnell in mehrere wichtige Aktienindizes einziehen. Die Index-Anbieter Nasdaq und FTSE Russell änderten dafür ihre Vorgaben kurzfristig, MSCI verwies im Mai auf 2007 eingeführte Regeln für große Börsengänge. Die Aufnahme bedeutet automatisch eine frühzeitige zusätzliche Nachfrage von Fonds, die die Index-Zusammensetzung abbilden. S&P Dow Jones unterdessen hält dagegen und bleibt dabei, dass die Aktie erst nach zwölf Monaten auf dem Markt in den Auswahlindex S&P 500 einziehen kann.