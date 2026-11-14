Musks Autobauer: Tesla lässt ausgewählte Käufer Robotaxis vorbestellen

Austin - Elon Musks Elektroautobauer Tesla lässt einige ausgewählte Kunden in den USA seine als Robotaxi ohne Lenkrad und Pedale entwickelten Fahrzeuge zur privaten Nutzung vorbestellen. Der Preis für ein Cybercab liegt demnach bei schätzungsweise 29.990 Dollar (aktuell rund 27.000 Euro). Zudem wird für den autonomen Betrieb eine monatliche Abo-Gebühr von 299 Dollar fällig. Als Liefertermin wird Dezember angegeben. Zunächst wurde nicht klar, wie viele Wagen überhaupt in Privatbesitz gehen sollen.