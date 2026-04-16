Kieser Training betrachtet KI als "Werkzeug zur Optimierung der Trainingsanalyse". "In Zukunft zielen wir darauf ab, diesen datengestützten Ansatz weiter auszubauen, ohne dabei jemals die essenzielle persönliche Begleitung durch unsere Instruktorinnen und Instruktoren zu ersetzen", sagt Firmenchef Michael Antonopoulos. "Bei Kieser ist die KI der Assistent des Trainers, niemals der Ersatz."

Gesundheit im Fokus und Longevity (Langlebigkeit)

Das Schlagwort Longevity - auf Deutsch Langlebigkeit - dominiert die Branche. "Longevity bedeutet, auf den Schlaf achten, auf sich achten, sich gut ernähren und sich gut bewegen", sagt die Ex-Radsportlerin in Paralympics-Medaillengewinnerin Denise Schindler. "Es geht um die tägliche und regelmäßige Bewegung." Dabei solle man auch nicht zu streng sein mit sich selbst. Wenn man mal ein Schnitzel esse, gehe die Welt davon nicht unter.

Fitnessstudios sehen sich hierbei in einer zentralen Rolle, um diese Langlebigkeit zu ermöglichen. In einer alternden Gesellschaft steigt der Bedarf von Senioren an Gesundheitsberatung und geeigneten Übungen. Auf der Fibo waren auch kuriose Übungsgeräte zu sehen, etwa eine Röhre namens "Flow System", in dem der Nutzer liegt und dessen Durchblutung durch Über- und Unterdruck stimuliert wird. Mit den Armen macht er Kraftübungen.

Der Verband DSSV bewirbt Studios als Schlüssel, um gesundheitliche Probleme in der Gesellschaft zu entschärfen und damit die Kosten des Gesundheitssystems zu reduzieren. Durch Training könnten Erkrankungen an Diabetes oder Herzleiden verhindert werden. Senioren könnten länger zu Hause leben, anstatt schon früh ins Heim zu müssen. Der DSSV fordert von der Politik eine Stärkung von Prävention und Bewegungsförderung, etwa mit Steuererleichterungen für Firmen, die ihren Beschäftigten Training bezahlen.

Frauen-Fitness

Manche Studiobesucherin fühlt sich nicht allzu wohl, wenn Männer mit breitem Kreuz lautstark neben ihr trainieren. Damit sich solche Kundinnen wohler fühlen, bieten Studios spezielle "Lady Gyms "an, ihr Anteil an allen Standorten liegt bei rund fünf Prozent. Andere Studios reservieren einen Teil ihres Studios für Frauen. Bei McFit werden nun Frauen-Bereiche implementiert. Man wolle "Frauen einen noch komfortableren und niedrigschwelligen Einstieg ins Training ermöglichen", heißt es von McFit-Mutter RSG. Damit reagiere man auf die steigende Nachfrage nach mehr Privatsphäre und Trainingskomfort.