Ein unangenehmes Quietschen zog sich durch den Abend. Waren es nun die Stühle oder das Klavierpedal oder ganz und gar beide? Martha Stephan jedenfalls ließ sich nicht davon abhalten, mit Brahms’ zweitem Intermezzo am Flügel einen brillanten Auftakt beizusteuern, ehe Konrektor Christopher Neeb den nunmehr neunten Musischen Abend des Evangelischen Gymnasiums Meiningen eröffnete. Eine Reise um die Welt sollte es werden, zumindest um die Nordhalbkugel. So entstand ein Programm mit französischen, englischen, kanadischen, deutschen und irischen Stücken, das die Zuschauer gute drei Stunden amüsierte und mit so mancher Premiere aufwarten konnte.