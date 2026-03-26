Bereits zum 10. Mal fand der Musische Abend des Evangelischen Gymnasiums (EVG) statt. Erneut bot diese Veranstaltung einer Vielzahl an künstlerischen Talenten in ganz unterschiedlichen Formationen eine Bühne. Die Schule hat in Zusammenarbeit mit Lehr- und Honorarkräften, sowie Musik- und Tanz-Schule reichlich Möglichkeiten zur musikalischen Entfaltung mit und neben dem Schulalltag zu bieten. Das bewies die gut zweieinhalbstündige Präsentation mit Bravour. Einen entsprechend großen Dank sagte Schulleiterin Corinne Schenka an alle Beteiligten am Ende mit Blumen, Schokolade und Präsentkörben. Heiko Denner, Leiter des Max-Reger-Konservatoriums, der einige Beiträge am Klavier begleitete, fasste es mit seinen Worten zusammen: „Wir sind viele kleine Netzwerke, und zusammen sind wir ein großes, starkes!“.