Wenn Hanna Gütter singt, vergisst sie die Welt. „Ja, ich bin beim Gesang ziemlich gut aufgehoben“, sagt die 17-Jährige und lacht ihr Lachen, mit dem sie es im Handumdrehen schafft, andere anzustecken. Und schon legt sie los, singt, versinkt, füllt den gesamten Raum aus. Ja, das ist Hanna. Und das war sie schon immer. Sie war die mit der Engelsstimme im Kindergarten und die, die es in der Schule immer furchtbar fand vorzusingen. Und doch war sie schon damals in ihrem Element. Das weiß sie heute. Und Claudia Schulz, ihre Popgesanglehrerin an der Kreismusikschule „Carl Maria von Weber“ in Hildburghausen, wusste damals schon, dass Hanna ohne Musik „nicht geht“.