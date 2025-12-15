Die inzwischen 10. Bläserweihnacht in der Stadtkirche St. Georg wird den Besucherinnen und Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben. Schon lange vor Beginn des etwa 90-minütigen Konzerts füllte sich die Kirche bis auf den letzten Platz – selbst auf der Empore war kein freier Sitz mehr zu finden. Rund 900 Gäste waren gekommen, viele standen, einige mussten aufgrund des großen Andrangs leider wieder gehen. Ein deutliches Zeichen dafür, welchen Stellenwert dieses besondere Weihnachtskonzert in der Region hat, das zudem keinen Eintritt gekostet hat.