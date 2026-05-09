„Lasst die Glocken wieder klingen“ – Unter diesem Motto hatte unlängst der Musikverein Heinersdorf 1888 in die Marienkirche der Föritztalgemeinde eingeladen. Das Gotteshaus wurde auf dem Flyer zum Festival am Lutherweg im vergangenen Jahr noch wie folgt beschrieben: „Die Ausstattung der Kirche umfasst unter anderem spätgotische, um 1490 entstandene Schnitzwerke. Die Figuren stellen Maria auf der Mondsichel, den Evangelisten Johannes und die Heiligen Elisabeth und Margarete dar... Im Kirchturm hängen drei Bronzeglocken.“