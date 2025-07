Musikverein Da Capo: Neuer Glanz für das Vereinshaus

Den Musikverein Da Capo Zella-Mehlis gibt es inzwischen 24 Jahre, und aktuell wird der Veranstaltungskalender für das Jubiläumsjahr 2026 vorbereitet. Vereinssprecher Jürgen Richter erinnert an die Anfänge: „Im Jahr 2008 hatte Da Capo die Räume in der Rodebachstraße 77a in Zella-Mehlis angemietet, um den eigenen Veranstaltungen, in Verbindung mit der musikalischen Jugendförderung, ein Zuhause zu geben. Von nun an konnten die Mitglieder ihr damals noch kleines Reich nach ihren Vorstellungen gestalten. Teilweise wurden schon umfangreiche Umbaumaßnahmen durchgeführt, damit die Räumlichkeiten für kleinere Veranstaltungen genutzt werden konnten. Im Rahmen eines europäischen Förderprojektes wurden damals erste Ideen verwirklicht und beispielsweise langzeitarbeitslosen Jugendlichen in Verbindung mit heimischen Handwerksbetrieben wieder eine berufliche Zukunft ermöglicht. Dieses Projekt unterstrich damals schon das soziale Engagement des Vereins.“