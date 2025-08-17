Musiktrend: Sehnsuchtsort Italien: Italo-Schlager sind im Trend

Musikalisches Touristenmenü

Doch ist Italien nur Schlager? Pfeil kritisiert, dass deutsche Hörer oft nur ein "musikalisches Touristenmenü" serviert bekamen: "Ich will den Gardasee, ich will bestimmte Gerichte da essen, ich will mein Aperitivo, und es wird alles nicht zu wild." Der aktuelle Hype wiederhole viele dieser Klischees, meist geprägt von internationalen Künstlern.

Die Zukunft könnte jedoch eine neue Form der Sehnsucht bringen – ein Italien jenseits der Postkartenmotive. "Italien ist ein Land, das immer schon mit Krisen zu tun hatte. Man könnte viel davon lernen", sagt Pfeil. Doch bis dahin bleibt der Italo-Hype das, was er am besten kann: Eskapismus, ein Hauch Selbstironie und eine Prise Kitsch.