 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Semperoper steigert Zuschauerzahl und Auslastung

Musiktheater Semperoper steigert Zuschauerzahl und Auslastung

Die Sächsische Staatsoper in Dresden kann mit sehr guten Zahlen glänzen. Der Musentempel Semperoper bleibt ein Besuchermagnet erster Güte.

Musiktheater: Semperoper steigert Zuschauerzahl und Auslastung
1
Die Premiere von Richard Wagners "Parsifal" ist an der Semperoper Dresden auf ein geteiltes Echo gestoßen. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa

Dresden (dpa/sn) - Die Semperoper Dresden kann die Spielzeit 2025/2026 als sehr guten Jahrgang verbuchen. Zu den Opern- und Ballettaufführungen sowie den Konzerten der Sächsischen Staatskapelle konnte sie insgesamt rund 300.000 Gäste begrüßen, teilte die Staatsoper mit. Das waren etwa 10.000 Gäste mehr als in der vorangegangenen Spielzeit. Die Auslastung stieg um fast drei Prozent auf 97 Prozent. Intendantin Nora Schmid bedankte sich beim Publikum für das Vertrauen und wertete die Zahlen als Erfolg für das gesamte Team.

Nach der Werbung weiterlesen

Nach den Theaterferien hebt sich am 29. August der Vorhang für eine neue Spielzeit. Dann möchte die Semperoper ihre Zuschauer auf eine Entdeckungsreise in die Welt der Musik und des Tanzes mitnehmen. Intendantin Schmid hat zehn Premieren angekündigt. "Unser Opernhaus ist ein Ort gedanklicher Möglichkeiten und sinnlicher Wahrnehmungen", sagte sie bei der Vorstellung des Spielplanes. Unter dem Leitgedanken "Stell dir vor, du bist Teil des Spiels" lade man dazu ein, Positionen und Erwartungen zu hinterfragen und die Kraft großer Musik und bewegender Geschichten gemeinsam zu erleben.