Musiktheater: Semperoper steigert Zuschauerzahl und Auslastung

Dresden (dpa/sn) - Die Semperoper Dresden kann die Spielzeit 2025/2026 als sehr guten Jahrgang verbuchen. Zu den Opern- und Ballettaufführungen sowie den Konzerten der Sächsischen Staatskapelle konnte sie insgesamt rund 300.000 Gäste begrüßen, teilte die Staatsoper mit. Das waren etwa 10.000 Gäste mehr als in der vorangegangenen Spielzeit. Die Auslastung stieg um fast drei Prozent auf 97 Prozent. Intendantin Nora Schmid bedankte sich beim Publikum für das Vertrauen und wertete die Zahlen als Erfolg für das gesamte Team.