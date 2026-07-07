Musiktheater: Semperoper steigert Zuschauerzahl und Auslastung

Nach den Theaterferien hebt sich am 29. August der Vorhang für eine neue Spielzeit. Dann möchte die Semperoper ihre Zuschauer auf eine Entdeckungsreise in die Welt der Musik und des Tanzes mitnehmen. Intendantin Schmid hat zehn Premieren angekündigt. "Unser Opernhaus ist ein Ort gedanklicher Möglichkeiten und sinnlicher Wahrnehmungen", sagte sie bei der Vorstellung des Spielplanes. Unter dem Leitgedanken "Stell dir vor, du bist Teil des Spiels" lade man dazu ein, Positionen und Erwartungen zu hinterfragen und die Kraft großer Musik und bewegender Geschichten gemeinsam zu erleben.