Musiktheater: Semperoper beginnt neue Saison mit Rekord-Auslastung

Dresden (dpa/sn) - Die Semperoper in Dresden beginnt die neue Spielzeit mit guten Zahlen und möchte weiter ein gesellschaftlich relevanter Akteur bleiben. Es helfe nichts, ein Transparent ans Theater zu hängen, sagte Intendantin Nora Schmid zum Saisonausblick. "Es geht uns immer um den Inhalt. "Ich glaube, unser Programm spricht deutliche Sprache, was wir für eine Haltung haben." Die Semperoper könnte mit ihrem Ensemble eine Art Musterbetrieb für Sachsen in puncto Internationalität und Vielseitigkeit sein, betonte die Intendantin. Allein im Ballett seien 30 Nationen vertreten.