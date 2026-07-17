Das Schuljahr ist für Lina Gerlach erfolgreich zu Ende gegangen. Für die 17-Jährige war es zugleich ein wichtiger Schritt in Richtung ihrer beruflichen Karriere. Die junge Wohlmuthäuserin wechselte im vergangenen Jahr von der Regelschule in Bettenhausen in die Klasse 10 des Rhön-Gymnasiums in Kaltensundheim. Sie schafft sich so die Startbasis für ihr Ziel, später ein Musikstudium aufzunehmen. Im Alltag wirkt Lina Gerlach freundlich, aufgeschlossen und eher zurückhaltend. Auf der Bühne tritt sie jedoch sicher und überzeugend auf, als bewege sie sich dort in ihrer eigenen Welt. Mit ihrer Stimme, die in kraftvollen und ebenso in leisen Tönen schwingt, begeistert sie vielerorts die Zuhörer, trägt sie mit in ihre Welt.