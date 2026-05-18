Das Leben von Manuel Bittorf kommt gerade wieder zur Ruhe. Nach dem tosenden Applaus der großen Bühnen geht der Musiker „erstmal ein bisschen off“, wie seine Managerin Katharina Horn auf Anfrage erklärt. Nach Monaten intensiver Auftritte in der gesamten Republik befindet sich der gebürtige Bad Salzunger nun in einer schöpferischen Pause. Zeit also, um auf den außergewöhnlichen Weg des Künstlers zu blicken, der unter dem Namen Betterov die deutsche Musiklandschaft nachhaltig beeinflusst.