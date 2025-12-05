Musikspektakel Österreich bedauert Boykott - ESC-Gemeinschaft gespalten

Die Änderungen sollen laut der EBU für "Vertrauen, Transparenz und Neutralität" beim ESC sorgen. Das Motto des 70. ESC-Finales lautet "United by Music" - vereint durch Musik.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs 2023 überschattet der Nahost-Konflikt den ESC. Sowohl beim Wettbewerb in Malmö 2024 als auch in Basel 2025 gab es israelkritische Demonstrationen auf den Straßen und vereinzelt auch Pfiffe und Buhrufe im Saal gegen die israelischen Auftritte. Auslöser des Gaza-Kriegs war das Massaker der islamistischen Hamas in Israel am 7. Oktober 2023. Seit fast zwei Monaten gilt eine Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation.

2025 gewann Countertenor JJ

Nach dem Sieg des Countertenors JJ mit seinem Song "Wasted Love" in Basel fällt Österreich 2026 die Rolle des Gastgebers zu. 2025 verfolgten die Veranstaltung rund 170 Millionen Menschen am Fernseher, außerdem wurden mehr als zwei Milliarden Social-Media-Kontakte gezählt.

Der Eurovision Song Contest hat sich seit den Anfängen 1956 zu einem der kostspieligsten Live-Events Europas entwickelt. Neben den Ausrichtern vor Ort übernehmen die fünf größten ESC-Nationen einen Löwenanteil der Kosten. Deren Acts sind seit vielen Jahren jedes Mal automatisch für das Finale gesetzt.