Die Musiksommernächte 2025, veranstaltet vom Förderverein zum Erhalt der Klosterkirche Vacha e.V., neigen sich dem Ende zu, natürlich mit einem besonderen Höhepunkt des kulturellen Musikschaffens. Viva la Musica aus Bad Salzungen/Tiefenort gaben in der Johanneskirche Vacha ein Konzert der Extraklasse. Der musikalische Bogen reichte von klassischer Musik bis zu modernen Interpretationen jüngerer Musik.