Wenn’s in der klassischen Musik ums Wald- und Naturerlebnis geht, wo präsentiert man diese dann am besten? Natürlich im Wald – in diesem Falle also im Thüringer Wald. Und so wird die Ilmenauer Festhalle am Freitag ab 19.30 Uhr zum Schau-, vor allem aber zum Hörplatz für den Auftakt zum diesjährigen MDR-Musiksommer, der in seine 35. Saison geht und unter dem Motto „Natur als Bühne“ ganz im Zeichen von Walderfahrung und Entschleunigung steht. Und so dirigiert Chefdirigent Dennis Russell Davies am Freitagabend im Hammergrund das MDR-Sinfonieorchester mit einem Konzert im Zeichen der Natur.