Der Sommer verabschiedete sich in der Spielzeugstadt mit einer dreitägigen Party auf dem Pikoplatz in der City. Gleich die 80er/90er-JahreParty am Freitagabend war bereits der Publikumsrenner (unser Bild). Samstag legten die Sonneberger mit einer Zaubershow, Livemusik und Lasershow nach und schließlich gab es zum Abschluss noch den lokalen Blockbuster „Die Tote in Wundershüttla“. Über die drei Tage gab es Straßenkünstler, viel Spaß und eine Cocktailbar am „Stadtstrand“. Auch wenn es zwischendurch reichlich Wasser von oben gab, das Urteil der Besucher war eindeutig: Könnte es öfters geben.