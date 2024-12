Berlin - Die gebürtige US-Amerikanerin Jennifer Lynn aus Regensburg (Bayern) hat die 14. Staffel der Musikshow "The Voice of Germany" gewonnen. Die 46-Jährige setzt sich bei der von Sat.1 ausgestrahlten Liveshow beim Publikumsvoting klar mit fast 30 Prozent der Stimmen durch. "You did it" ("Du hast es geschafft"), rief ihr Coach Samu Haber der ungläubigen Lynn zu, die nach der Entscheidung gegen Mitternacht auf die Knie fiel und Freudentränen weinte.