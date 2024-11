Berlin - Sänger Clueso ist in der kommenden 13. Staffel der Sat.1-Show "The Voice Kids" erstmals als Coach dabei. Der Sänger sagte im Interview des Senders, er werde all seine musikalischen Skills einsetzen, "um die besten Talente für mein Team zu gewinnen und schon beim ersten Versuch einen Durchmarsch mit ihnen hinzulegen". Der 44-Jährige unterstützte in der zehnten Staffel der Erwachsenen-Version "The Voice of Germany" bereits als Gast-Coach das Team von Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß.