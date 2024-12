Berlin - Erstmals in der Geschichte von "The Voice of Germany" können gleich sechs Kandidatinnen und Kandidaten im Finale der Musikshow auf den Sieg hoffen. Am 6. Dezember (20.15 Uhr in Sat.1) haben erneut die Fans am Fernseher die Möglichkeit, für ihren Favoriten oder ihre Favoritin abzustimmen. Wer hat es ins Finale geschafft?