Berlin - Nach rund 25 Jahren im Musikgeschäft feiert Songwriter Clueso ("Gewinner", "Flugmodus") seine Castingshow-Premiere. Der 44-Jährige geht in der Sat.1-Sendung "The Voice Kids" jeden Freitag (20.15 Uhr) auf die Suche nach neuen Talenten. "Ich bin nicht so oft im Fernsehen. In den ersten Tagen habe ich mich manchmal gefragt, was ich hier eigentlich mache", sagte Clueso der Deutschen Presse-Agentur zu den Aufzeichnungen in Berlin.