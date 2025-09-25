Musikshow Clash der Generationen bei "The Voice of Germany"

Umso wichtiger ist es, das Publikum mit seiner Stimme zu emotionalisieren, so wie in der Auftaktfolge Vasco José Mano aus München. Doch das sei gar nicht so einfach, sagt Santos. "Ich finde, 50 Prozent haben es von Natur aus und 50 Prozent lernen es." Er habe am Anfang seiner Karriere auch Probleme gehabt. "Ich weiß noch genau, als in den ersten Jahren ein Produzent zu mir sagte: „Ganz ehrlich, Nico, du hast deine Gesangsstimme noch nicht gefunden.“ Und das ging nur durch Üben, Üben, Üben." Es könne ein langer Prozess sein, durch seinen Gesang Emotionen zu vermitteln.