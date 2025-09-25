Musikshow Clash der Generationen bei "The Voice of Germany"

Berlin - Der Klassiker unter den deutschen Castingshows "Deutschland sucht den Superstar" geht im kommenden Frühjahr in die 22. Staffel, die Dreharbeiten laufen seit Kurzem. Neben Dauerbrenner Dieter Bohlen sitzen mit Ballermann-Star Isi Glück und Rapper Bushido zwei Neulinge in der Jury - wie fast jede Staffel. Bei der Konkurrenz von ProSiebenSat.1 ist das anders. Die Macher von "The Voice of Germany" greifen meist auf altbewährte Promi-Coaches zurück - so auch in der 15. Staffel, die am Donnerstag (25.9., 20.15 Uhr, ProSieben) startet.