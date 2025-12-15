Es gibt Konzerte und es gibt Erlebnisse, die noch lange nachhallen. Das Weihnachtskonzert der Musikschule des Landkreis Sonneberg im Gesellschaftshaus gehörte unlängst definitiv zur zweiten Kategorie. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt – ein eindrucksvoller Beleg für die enorme Resonanz und die feste Verankerung dieser Institution im kulturellen Leben der Region. Was das Publikum erlebte, war kein steifes Vorspielen, sondern eine lebendige, fetzige und zugleich tief berührende Leistungsschau junger Talente.