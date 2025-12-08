Zum ersten Mal hat die Musikschule Suhl in diesem Jahr ihre Gäste für das große Abschlusskonzert am Sonntagnachmittag in die Magdalenenkirche nach Mehlis eingeladen. Hintergrund für den ungewöhnlichen Spielort ist die Heizungshavarie in der Hauptkirche St. Marien. Absagen war für Schulleiterin Viola Bornscheuer keine Option, schließlich fand bereits zu DDR-Zeiten die Veranstaltung im damaligen Kulturhaus 7. Oktober statt. „Gerade die älteren Menschen, die Eltern, Omas und Opas als Angehörige, wollen hören, welche Fortschritte die Schüler unserer Einrichtung im zu Ende gehenden Jahr gemacht haben. Deshalb haben wir die Herausforderung mit den veränderten Bedingungen gern angenommen,“ erklärt sie.