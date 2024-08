Der musikalische Auftakt zur 1150-Jahrfeier ist gelungen. Die Musikschule Schmalkalden präsentierte am Freitagabend ein grandioses, fast dreistündiges Konzert, das die Werke ehemaliger Schmalkalder Komponisten in den Mittelpunkt stellte. Der Abend wurde zu einer eindrucksvollen Hommage an das reiche musikalische Erbe der Region, wobei das Publikum eine einzigartige Reise durch die Klänge und Melodien vergangener Jahrhunderte unternahm. Jenseits von berühmten Komponisten wie Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven oder Friedrich Händel, die mit Städten wie Leipzig, Wien oder Halle an der Saale in Verbindung gebracht werden. Spätestens seit dem Benefizkonzert – veranstaltet vom Rotary Club Schmalkalden und dem Lions Club Schmalkalden anlässlich des Stadtjubiläums – wissen die Einheimischen, dass ihr Stadt, neben Nougat, Werkzeugen, Reformation und Schmalkaldischem Bund, neben Hochschule und Fachwerkhäusern weitere Schätze zu bieten hat: musikalische. Diese Kostbarkeiten, von klassischer Eleganz bis hin zum jazzigen Flair, haben die Schülerinnen und Schüler der Musikschule geborgen und damit bewahrt.