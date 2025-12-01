Wonach riecht’s denn hier? Nach Vorfreude. Die ist vor allem zu hören, denn was hier los ist, ist doch glasklar: Die Kreismusikschule „Carl Maria von Weber“ hat zum Adventskonzert eingeladen.
Weihnachtssterne über der sanft beleuchteten Stadttheaterbühne, dazu haben sich an den Aufgängen zur Bühne neugierige Wichtel platziert. Das Haus ist proppenvoll. Was ist denn da los?
