Noch nie zuvor stellten sich so viele Schülerinnen und Schüler der Musikschule des Wartburgkreises mit ihren Standorten in Bad Salzungen und Eisenach gemeinsam dem musikalischen Wettstreit „Jugend musiziert“ auf Regionalebene. Mit insgesamt 25 Teilnehmenden in verschiedenen Kategorien war es ein Rekordjahr für die Musikschule.