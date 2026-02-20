Musikschule Suhl: Thüringer Ansichten in Text und Bild

Die neue Fotoclub-Kontrast-Ausstellung 2026 heißt „Thüringer Ansichten“, die am Dienstag, 24. Februar, 18 Uhr, eröffnet wird. Der Titel ist nicht zufällig identisch mit dem Literaturkalender 2026 „Thüringer Ansichten“. Ein Großteil der Ausstellungsbilder ist mit den Kalenderblättern entstanden, einige weitere sind hinzugekommen. Schon seit 1997 arbeitet der Fotoclub mit dem 1990 gegründeten Südthüringer Literaturverein zusammen, um Fotos und literarische Texte zusammenzubringen. Neben sieben Literaturkalendern sind einige Foto-Lyrik-Bücher und gemeinsame Ausstellungen entstanden. Die Kalenderblätter sind nicht einfach mit Bildern illustrierte Texte, sondern es sind künstlerische Blätter, bei denen der Text eine organisch-gestalterische Verbindung mit den Bildmotiven eingeht. Bild und Text verstärken sich gegenseitig und bilden im besten Fall eine besondere künstlerische Einheit. Die Gestaltungen führte die Agentur Designakut von Andreas Kuhrt aus.