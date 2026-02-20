Musikschule Suhl: Thüringer Ansichten in Text und Bild

Hier kommt ganz schön was zusammen: Die Städtische Musikschule „Alfred Wagner“ Suhl wird 70 Jahre alt, der FotoclubKontrast 50 und der Südthüringer Literaturverein 36 – macht zusammen 156 Jahre.
Eine Fotoausstellung mit dem Titel „Thüringer Ansichten“ wird am Dienstag, 24. Februar, 18 Uhr, in der Musikschule Suhl eröffnet.
Hier kommt ganz schön was zusammen: Die Städtische Musikschule „Alfred Wagner“ Suhl wird 70 Jahre alt, der FotoclubKontrast 50 und der Südthüringer Literaturverein 36 – macht zusammen 156 Jahre.
Nach der Werbung weiterlesen
Der Fotoclub Kontrast wurde 1976 von fünf engagierten Hobbyfotografen gegründet und hat nach den Clubräumen im Johannes-R.-Becher-Club in der Sauervilla und im Haus Philharmonie sein Domizil seit 2010 in der Musikschule Suhl. „In guter Zusammenarbeit besonders mit der Musikschulleiterin Viola Bornscheuer hat der Fotoclub seitdem die Möglichkeit, Ausstellungen in der Musikschule zu zeigen – zum beiderseitigen Vorteil: Die Fotoclubmitglieder können ihre Arbeiten öffentlich präsentieren und die Musikschule kann ihre Gänge mit meist interessanten Bildern schmücken“, blickt Kontrast-Mitglied Andreas Kuhrt zurück. Bisher hatte der Fotoclub zehn Ausstellungen in der Musikschule – von thematischen Personalausstellungen einzelner Fotoclubmitglieder bis zu Jahresausstellungen des gesamten Fotoclubs.
Die neue Fotoclub-Kontrast-Ausstellung 2026 heißt „Thüringer Ansichten“, die am Dienstag, 24. Februar, 18 Uhr, eröffnet wird. Der Titel ist nicht zufällig identisch mit dem Literaturkalender 2026 „Thüringer Ansichten“. Ein Großteil der Ausstellungsbilder ist mit den Kalenderblättern entstanden, einige weitere sind hinzugekommen. Schon seit 1997 arbeitet der Fotoclub mit dem 1990 gegründeten Südthüringer Literaturverein zusammen, um Fotos und literarische Texte zusammenzubringen. Neben sieben Literaturkalendern sind einige Foto-Lyrik-Bücher und gemeinsame Ausstellungen entstanden. Die Kalenderblätter sind nicht einfach mit Bildern illustrierte Texte, sondern es sind künstlerische Blätter, bei denen der Text eine organisch-gestalterische Verbindung mit den Bildmotiven eingeht. Bild und Text verstärken sich gegenseitig und bilden im besten Fall eine besondere künstlerische Einheit. Die Gestaltungen führte die Agentur Designakut von Andreas Kuhrt aus.
In der Fotoausstellung „Thüringer Ansichten“ gibt es 40 großformatige Bildgestaltungen (70 x 100 Zentimetern) mit Bildern von 18 Mitglieder des Fotoclubs Kontrast und befreundeten Fotografen, zwei Malern und einer Glasgestalterin aus Suhl und Südthüringen. Es wurden Gedichte und kurze Geschichten von 28 Autoren des Südthüringer Literaturvereins verarbeitet. Musikschüler werden den Abend der Ausstellungseröffnung am nächsten Dienstag musikalisch begleiten. Die 48 mit Wort oder Bild vertretenden Autoren und alle fotografisch, literarisch oder sonst künstlerisch Interessierten sind dazu eingeladen.
suhl.fotoclubkontrast.de ,www.musikschule-suhl.de, www.literaturverein-suedthueringen.de
Die Ausstellung ist in der Städtischen Musikschule Suhl, Rimbachstraße 43, bis zum 22. Oktober zu sehen.